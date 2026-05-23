Strasbourg

L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet

place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet, ne manquez pas le grand bal populaire, qui se tiendra dès 20h sur la place du Maréchal-de-Tassigny.

A 22h30, rendez-vous près de la place de l’Etoile pour un grand spectacle de feux d’artifices, agrémenté pour la première fois de séquences de drônes. 0 .

place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg