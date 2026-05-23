L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet Strasbourg
L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet Strasbourg mardi 14 juillet 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet
place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet, ne manquez pas le grand bal populaire, qui se tiendra dès 20h sur la place du Maréchal-de-Tassigny.
A 22h30, rendez-vous près de la place de l’Etoile pour un grand spectacle de feux d’artifices, agrémenté pour la première fois de séquences de drônes. 0 .
place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28
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English :
L’événement L’été à Strasbourg Feux d’artifice et bal populaire du 14 juillet Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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