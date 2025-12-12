Les Ateliers Ouverts Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Véritable rendez-vous culturel printanier, les Ateliers Ouverts permettent aux artistes de rencontrer le public sur leur lieu de création, aux amateurs d’acquérir des œuvres et aux professionnels d’avoir plus de lisibilité sur la richesse du paysage culturel local.

Que ce soit au détour d’une rue ou d’une forêt, dans une petite cuisine ou une imposante usine réinvestie, des univers très différents et passionnants vous ouvrent leurs portes. Deux week-ends pour découvrir que la création se niche et se développe partout où elle le peut, et que l’Alsace fourmille d’artistes talentueux ! .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 32 22 02

