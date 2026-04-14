Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est, Strasbourg – DREAL Grand Est, Strasbourg

Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est Mardi 12 mai, 10h00 Strasbourg – DREAL Grand Est Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Dans le cadre de sa démarche de transformation écologique et d’incitation au changement de comportement notamment en termes de mobilité, la DREAL Grand Est participe une nouvelle fois au challenge « Mai à vélo 2026 ».

Dans ce cadre, elle organise plusieurs temps majeurs, dont des ateliers de réparation vélo sur ces 3 sites principaux.

Sur le site de Metz, les actions seront mutualisées avec les autres administrations occupantes.

Suivront des temps collectifs de partage autour de rappels de sécurité ainsi que des moments conviviaux autour du vélo (café, pique nique), pour partager les bonnes pratiques et les expériences entre cyclistes et futurs cyclistes.

Strasbourg – DREAL Grand Est Strasbourg Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Atelier mobile d’auto-réparation d’une durée de 2h le 12 mai 2026