Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est, Strasbourg – DREAL Grand Est, Strasbourg
Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est, Strasbourg – DREAL Grand Est, Strasbourg mardi 12 mai 2026.
Atelier mobile d’auto-réparation vélo à la DREAL Grand Est Mardi 12 mai, 10h00 Strasbourg – DREAL Grand Est Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00
Dans le cadre de sa démarche de transformation écologique et d’incitation au changement de comportement notamment en termes de mobilité, la DREAL Grand Est participe une nouvelle fois au challenge « Mai à vélo 2026 ».
Dans ce cadre, elle organise plusieurs temps majeurs, dont des ateliers de réparation vélo sur ces 3 sites principaux.
Sur le site de Metz, les actions seront mutualisées avec les autres administrations occupantes.
Suivront des temps collectifs de partage autour de rappels de sécurité ainsi que des moments conviviaux autour du vélo (café, pique nique), pour partager les bonnes pratiques et les expériences entre cyclistes et futurs cyclistes.
Strasbourg – DREAL Grand Est Strasbourg Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Atelier mobile d’auto-réparation d’une durée de 2h le 12 mai 2026
À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)
- Reprise Festival Kinotayo : Maru, Star, Strasbourg 15 avril 2026
- René Cassin. Un combattant pour la paix, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg 16 avril 2026
- Reprise Festival Kinotayo : Numakage Public School, Star, Strasbourg 16 avril 2026
- Rencontre avec Pia Imbs, Kléber Éphémère, Strasbourg 17 avril 2026
- Reprise Festival Kinotayo : A Bad Summer, Star, Strasbourg 17 avril 2026