Courses de Strasbourg Eurométropole Strasbourg
Courses de Strasbourg Eurométropole Strasbourg dimanche 10 mai 2026.
Courses de Strasbourg Eurométropole
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Les Courses de Strasbourg Europe constituent depuis plus de 40 ans le rendez-vous incontournable des amoureux de la course à pied. Avec une multiplicité d’épreuves (5 km, 10 km, semi-marathon, marches, balades en roller…), il y en a pour tous les goûts.
Un week-end sportif à ne pas manquer, qui attire chaque année pas loin de 15 000 participants… sans compter leurs supporters ! .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83 officesportsstrasbourg@wanadoo.fr
English :
L’événement Courses de Strasbourg Eurométropole Strasbourg a été mis à jour le 2025-12-12 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg