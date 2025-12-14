Courses de Strasbourg Eurométropole

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les Courses de Strasbourg Europe constituent depuis plus de 40 ans le rendez-vous incontournable des amoureux de la course à pied. Avec une multiplicité d’épreuves (5 km, 10 km, semi-marathon, marches, balades en roller…), il y en a pour tous les goûts.

Un week-end sportif à ne pas manquer, qui attire chaque année pas loin de 15 000 participants… sans compter leurs supporters ! .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Courses de Strasbourg Eurométropole Strasbourg a été mis à jour le 2025-12-12 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg