Concert à Strasbourg: Vivaldi x Bach x Piazzolla Église Saint-Pierre Le Jeune Strasbourg Samedi 9 mai, 20h00 Prestige 30€ placement privilégié ; Essentiel 25€

Concert classique à Strasbourg : l’Ensemble Musicâme France sublime Bach, Vivaldi et Piazzolla à l’Église Sainte-Marie. Une soirée unique !

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin. Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Strasbourg : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

**Programme**

* A.Piazzolla : Primavera porteña

* J.S.Bach : Suite pour flûte en Si min ( Polonaise, Menuet, Badinerie)

* J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa mineur – Allegro

* A.Piazzolla : Milonga del Angel

* A.Piazzolla : Histoire du Tango : Bordel 1900 & Café 1930

* A.Piazzolla : Escualo

* J.S.Bach/Reinhardt : Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)

* A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut Maj

* C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Ré min – Allegro di molto

* A.Piazzolla : La muerte del angel

* A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : été – Final

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer, Violon-solo Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ;Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T21:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-strasbourg-vivaldi-bach-mozart/ +337 49 97 97 08

Église Saint-Pierre Le Jeune Place Saint Pierre Le Jeune 67000 Strasbourg Centre Strasbourg 67000 Collectivité européenne d’Alsace



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