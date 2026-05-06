Rencontre avec de l’Opéra national du Rhin autour d’All Over Nymphéas, Kléber Éphémère, Strasbourg
Rencontre avec de l’Opéra national du Rhin autour d’All Over Nymphéas, Kléber Éphémère, Strasbourg samedi 9 mai 2026.
Rencontre avec de l’Opéra national du Rhin autour d’All Over Nymphéas Samedi 9 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:15:00+02:00
Fin : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:15:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
En partenariat avec l’Opéra national du Rhin
Le terme all-over désigne une technique de peinture consistant à recouvrir la surface d’un tableau de façon homogène, sans point focal, centre ou hiérarchie, afin de former un tissu pictural continu. L’œuvre n’est alors plus une fenêtre sur le monde, mais une présence en elle-même, offrant au public une expérience physique et sensorielle. Au cours des années 1950, certains artistes américains associés à cette pratique comme Jackson Pollock, Mark Rothko, Joan Mitchell ou Lee Krasner ont redécouvert avec enthousiasme la série monumentale des Nymphéas, installée au musée de l’Orangerie. Ils ont vu dans ces gigantesques panneaux bleus, verts et violets une saisissante préfiguration de leur propre démarche, et ont trouvé en Claude Monet (1840-1926) un expérimentateur radical, préoccupé comme eux par les questions de surface, de lumière et d’immersion.
Venez découvrir les coulisses de ce ballet lors d’une rencontre exceptionnelle avec Bruno Bouché, directeur du ballet de l’Onr, et Joëlle Smadja, directrice de POLE-SUD, CDCN Strasbourg.
À découvrir au Maillon du 10 au 12 mai 2026.
All Over Nymphéas est un ballet signé Emmanuel Eggermont.
Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-de-lopera-national-du-rhin-autour-dall-over-nympheas-1987997969442 »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus En partenariat avec l’Opéra national du Rhin Le terme all-over désigne une technique de peinture consistan … Rencontre
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