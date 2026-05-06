Rencontre avec Xavier Bouchereau, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Xavier Bouchereau Mercredi 6 mai, 15h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée en collaboration avec l’INSPÉ de l’Université de Strasbourg

À travers un dialogue nourri entre un chercheur en pédagogie et un professionnel du travail social, les auteurs interrogent les grandes questions éducatives contemporaines : transmission, autorité, déterminismes sociaux, rôle des adultes ou encore usages de l’intelligence artificielle. Leur réflexion réhabilite l’art de la pédagogie et ouvre des perspectives pour penser l’éducation comme un levier d’émancipation, de responsabilité, de citoyenneté et de solidarité.

Une conversation avec Xavier Bouchereau animée par les étudiants de 3e année de Licence de Sciences de l’éducation et de la formation de l’INSPÉ de l’Université de Strasbourg.

Venez découvrir Parce que nous croyons encore en l’éducation coécrit par Xavier Bouchereau et Philippe Meirieu, publié aux éditions Erès.

Photographie : ©Droits réservés

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-xavier-bouchereau-1987318022703 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Rencontre organisée en collaboration avec l’INSPÉ de l’Université de Strasbourg À travers un dialogue … Rencontre