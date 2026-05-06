Rencontre avec Pierre Haski, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Pierre Haski Jeudi 7 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée en partenariat avec l’Association Rhénane pour la Démocratisation de la Géopolitique.

La librairie Kléber a le plaisir d’accueillir le journaliste et écrivain Pierre Haski à l’occasion de la parution de son nouveau livre La Fin d’un monde, publié aux éditions Stock.

« Cela fait un demi-siècle que j’accompagne, en tant que journaliste, les transformations de notre planète. Huit années que j’analyse, chaque matin au micro de France Inter, la bascule de nos sociétés.

Je tente ici de décrypter ce que nous vivons aujourd’hui : la fin d’un monde, celui qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale avec ses institutions imparfaites et ses règles de droit souvent malmenées. Et surtout, la naissance d’un nouveau. Qu’en ferons-nous ? Sera-t-il celui des rapports de force et des systèmes autoritaires, ou aurons-nous la sagesse d’en bâtir un meilleur, plus équitable et ouvert ? » P.H.



Un ouvrage essentiel pour comprendre les nouveaux enjeux mondiaux, par un témoin direct des grands bouleversements historiques de ces dernières décennies.

Venez découvrir La Fin d’un monde et rencontrer Pierre Haski publié aux éditions Stock.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-pierre-haski-1987330730713 »}]

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