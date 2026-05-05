Politique environnementale : comment en faire un levier de performance économique, de pilotage et de résilience, Événement en ligne, Strasbourg

Politique environnementale : comment en faire un levier de performance économique, de pilotage et de résilience Jeudi 7 mai, 11h00 Événement en ligne Collectivité européenne d’Alsace

Webinaire en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T11:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T11:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

De nombreuses entreprises ont engagé, ou souhaitent engager, une politique environnementale. Pourtant, cette démarche reste encore trop souvent perçue comme une contrainte, un coût ou un simple sujet d’image.

Ce webinaire proposé par Honoua a pour objectif d’aider les PME et ETI à mieux comprendre comment relier leurs actions environnementales à des effets mesurables pour l’entreprise : réduction de certains coûts, meilleure maîtrise de certains risques, amélioration du pilotage, crédibilité renforcée et résilience.

La session proposera également un focus sur le Diag Décarbon’Action de Bpifrance et sur l’ACT, afin d’aider les entreprises à mieux situer leur démarche de transition.

Événement en ligne Strasbourg Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.at/LkaWA »}] https://honoua.com/webinaire-valorisation-economique-politique-environnementale/

On organise un webinaire pour des PME et ETI pour comprendre comment valoriser économiquement une politique environnementale. On abordera les liens entre performance économique, pilotage, résilience. Décarbonation PME ETI

HONOUA