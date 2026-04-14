Les Noces de Figaro, Opéra de Strasbourg, Strasbourg

Les Noces de Figaro Jeudi 7 mai, 19h00 Opéra de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

À l’occasion de la 19e édition de Tous à l’Opéra, placée sous le signe des « Jeunesse(s) », l’Opéra national du Rhin ouvre grand ses portes à la nouvelle génération de spectateurs. Le 7 mai 2026, l’institution strasbourgeoise aura le plaisir d’accueillir des classes de lycéens venues de Forbach et de Saverne pour une immersion totale dans l’univers de la création lyrique. Avant de s’installer dans le velours rouge de la salle pour la représentation des Noces de Figaro, les élèves franchiront l’envers du décor. En passant en coulisses, ils découvriront les rouages complexes qui permettent au chef-d’œuvre de Mozart de prendre vie. Cette déambulation permettra également de mettre en lumière les métiers de l’ombre, indispensables à la magie du spectacle. Elle sera suivie d’un temps d’échange privilégié avec trois artistes de la production.

En écho au thème « Jeunesse(s) », l’Opéra national du Rhin réaffirme sa mission de transmission et d’accessibilité.

Opéra de Strasbourg 18 place broglie strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

L’Opéra national du Rhin a le plaisir d’accueillir des classes de lycéens venues de Forbach et de Saverne pour une immersion totale dans l’univers de la création lyrique.

Sébastien Plassard