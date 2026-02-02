Festival Pelpass Strasbourg

Festival Pelpass

rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Le festival de découvertes musicales préféré des Strasbourgeois est de retour pour quatre jours de fête au Jardin des Deux Rives !

Profitez du retour du printemps en musique sous les trois scènes du festival. Au programme, rock, hip-hop, musique du monde, électro ou chanson française.

Le week-end, n’hésitez pas à venir venez profiter en famille du festival vos enfants apprécieront assurément l’ambiance ! .

