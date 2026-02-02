Festival Pelpass Strasbourg
Festival Pelpass Strasbourg jeudi 14 mai 2026.
Festival Pelpass
rue des Cavaliers Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Le festival de découvertes musicales préféré des Strasbourgeois est de retour pour quatre jours de fête au Jardin des Deux Rives !
Profitez du retour du printemps en musique sous les trois scènes du festival. Au programme, rock, hip-hop, musique du monde, électro ou chanson française.
Le week-end, n’hésitez pas à venir venez profiter en famille du festival vos enfants apprécieront assurément l’ambiance ! .
rue des Cavaliers Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
L’événement Festival Pelpass Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg