Avant-Première / Ouverture du Festival de Cannes : La Vénus électrique, Star, Strasbourg
Avant-Première / Ouverture du Festival de Cannes : La Vénus électrique, Star, Strasbourg mardi 12 mai 2026.
Avant-Première / Ouverture du Festival de Cannes : La Vénus électrique Mardi 12 mai, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:15:00+02:00 – 2026-05-12T22:37:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:15:00+02:00 – 2026-05-12T22:37:00+02:00
Paris, 1928.
Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste.
Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture.
Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances.
Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636076/D1778609700/VF/ »}]
La Vénus électrique Le Star LA VENUS ELECTRIQUE
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