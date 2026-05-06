Rencontre avec Olivier Ritz, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Olivier Ritz Mercredi 13 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

De la Révolution, on croit tout connaître, ses grands noms, ses grands textes et ses symboles. Mais que sait-on de la littérature à laquelle elle a donné lieu ? Paradoxalement, pourtant, on n’a jamais autant publié et lu qu’à cette période, et peut-être même jamais autant débattu de littérature !

Autant de figures qui sont prises dans le mouvement de l’histoire et s’en font l’écho dans leurs écrits. Avec elles, la littérature devient même une activité collective. La littérature de la Révolution se révèle à cet égard étonnamment innovante, tant du point de vue formel et stylistique que politique.

Pour raconter cette histoire, Olivier Ritz a passé méthodiquement en revue toute la riche production qui s’est écrite jour après jour de 1788 à 1801, nous replongeant à hauteur d’hommes (et de femmes !) dans une histoire en train de s’écrire.

Venez découvrir Une histoire littéraire de la Révolution française de Olivier Ritz publié aux éditions Folio.

Rencontre animée par Thomas Vonderscher

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-olivier-ritz-1987392522534 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus De la Révolution, on croit tout connaître, ses grands noms, ses grands textes et ses symboles. Mais que sait …