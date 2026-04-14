Visite libre de l’Aubette 1928, Complexe de loisirs Aubette 1928, Strasbourg

Visite libre de l’Aubette 1928 Samedi 23 mai, 19h00 Complexe de loisirs Aubette 1928 Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Visite libre de l’Aubette 1928 et de l’exposition « Sécurité sociale prélude. La rampe père mère ».

Complexe de loisirs Aubette 1928 place Kléber, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu C’est dans un esprit d’avant-garde, prônant un art total au service de la vie et de la modernité que Theo Van Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp réalisent en 1928 les décors du complexe de loisirs de l’Aubette. L’intégralité du premier étage est aujourd’hui restituée et classée au titre des Monuments historiques. En empruntant l’escalier au dessin géométrique, vous découvrirez le Ciné-dancing et son décor élémentariste, le Foyer-bar qui permettait de prendre un verre en suivant la projection et l’impressionnante Salle des Fêtes qui décline une stricte composition orthogonale. Tram: Homme de fer / Parking: Kléber

Visite libre de l’Aubette 1928 et de l’exposition « Sécurité sociale prélude. La rampe père mère ».

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