Café débat : Le transanimalisme Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 23 mai, 16h00 Entrée libre

Vaste perspective

La section strasbourgeoise AFT67 organise une conférence-débat sur le thème suivant

**Café débat : Le transanimalisme**

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Et si les frontières entre l’humain et l’animal n’étaient pas aussi fixes qu’on le pense ?

Le transanimalisme pose des questions fascinantes sur l’évolution, la technologie et notre identité. Venez découvrir ce concept encore méconnu et réfléchir à ce qu’il pourrait changer dans notre vision du monde.

Venez débattre, réfléchir et partager vos idées avec nous de ces questions vertigineuses. Ou bien simplement nous écouter autour d’un café.

Cette conférence sera donnée par Augustin Frey-Trapp. Il se basera essentiellement sur le livre « Transanimalisme : L’animal augmenté, entre exploitations et protections« .

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La présentation se fera selon le plan suivant :

I. Qu’est-ce que le transanimalisme ? (Définition du concept)

II. Origine du transanimalisme : une extension du transhumanisme

III. Applications et objectifs recherchés

IV. La condition animale dans le transhumanisme

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**Samedi 23 Mai 2026 à partir de 16h**

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**Le Petit Faubourg**

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**2b Rue du Faubourg de Saverne, 67000 Strasbourg**

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Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

S’inscrire => [https://luma.com/m7zypj0f](https://luma.com/m7zypj0f)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant (voir ici) => [https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse => [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog => [https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme Technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques, ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00

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technoprogstrasbourg@gmail.com https://transhumanistes.com/ 0695580262

Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67000 Bas-Rhin



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