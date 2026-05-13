« La classe, l’œuvre ! »: « L’Enchantement de la Belle Strasbourgeoise », Musée historique, Strasbourg

« La classe, l’œuvre ! »: « L’Enchantement de la Belle Strasbourgeoise » Samedi 23 mai, 18h30 Musée historique Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

« La classe, l’œuvre ! »: « L’Enchantement de la Belle Strasbourgeoise », projection d’une animation en six chapitres réalisée par les élèves de la classe de 3ème du collège Maxime Alexandre de Lingolsheim.

Musée historique 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le musée a pour mission d’évoquer l’histoire du cadre urbain ainsi que l’histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, au moyen de maquettes dont le plan – relief de 1725- 1727 (la ville est reproduite au 1/600e), d’un ensemble de peintures, de dessins, de gravures et de lithographies, d’une collection d’objets militaires (armes et uniformes de 1500 à 1945), d’objets très divers allant du chef-d’œuvre corporatif aux souvenirs de grands hommes, par exemple le général Kléber, ou de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et de collections archéologiques allant du moyen âge au XVIIIe siècle.

« La classe, l’œuvre ! »: « L’Enchantement de la Belle Strasbourgeoise », projection d’une animation en six chapitres réalisée par les élèves de la classe de 3ème du collège Maxime Alexandre de…

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