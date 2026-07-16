Le transanimalisme, Bar la Perestroïka, Strasbourg

Informations pratiques

Le transanimalisme Samedi 18 juillet, 16h00 Bar la Perestroïka Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

La section strasbourgeoise AFT67 organise une conférence-débat sur le thème suivant :

« Le transanimalisme ».

Et si les frontières entre l’humain et l’animal n’étaient pas aussi fixes qu’on le pense ?

Le transanimalisme pose des questions fascinantes sur l’évolution, la technologie et notre identité. Venez découvrir ce concept encore méconnu et réfléchir à ce qu’il pourrait changer dans notre vision du monde.

Venez débattre, réfléchir et partager vos idées avec nous de ces questions vertigineuses. Ou bien simplement nous écouter autour d’un café.

Cette conférence sera donnée par Augustin Frey-Trapp. Auteur d’un livre pionnier : « Manifeste pour l’égalité humain – Intelligence artificielle ». Ainsi qu’auteur de nombreux articles sur le site de l’AFT Technoprog.

Il se basera essentiellement sur le livre « Transanimalisme : L’animal augmenté, entre exploitations et protections » .

La présentation se fera selon le plan suivant :

I. Qu’est-ce que le transanimalisme ? (Définition du concept)

II. Origine du transanimalisme : une extension du transhumanisme

III. Applications et objectifs recherchés

IV. La condition animale dans le transhumanisme

Samedi 18 Juillet 2026 de 16h à 18h

Bar La Perestroïka 2 Rue Thiergarten, 67000 Strasbourg (Entrée libre !).

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

S’inscrire => https://luma.com/sw6fsmmj

Vous nous trouverez dans la véranda à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte principale, puis au fond du bar.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse => technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog => https://transhumanistes.com

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Bar la Perestroïka strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « technoprogstrasbourg@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://transhumanistes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695580262 »}] [{« link »: « https://luma.com/sw6fsmmj »}, {« link »: « mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com »}, {« link »: « https://transhumanistes.com »}]

Dialoguer avec les animaux grâce à la science.

Affiche AFT67 pour le 18 juillet 2026