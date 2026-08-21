Forme courte tout terrain Plan B de La Petite hurlante Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Forme courte tout terrain Plan B de La Petite hurlante

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 15:30:00

fin : 2026-11-21 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Plan B est une histoire de mots. Ou même, disons carrément une aventure de lettres.

Jalonnée de péripéties, de jeux de mots et de rebondissements sémantiques à tout va, vous ne saurez plus où donner de la tête ! *

Un pupitre. Un livre. Des lettres.

Tandis que celles-ci chantonnent gaiement dans le jardin, un drame va survenir et perturber la quiétude de ce mardi printanier. Qui pourrait avoir intérêt à orchestrer ce terrible assassinat ? Où peut-iel bien se cacher ?

En un mot, Plan B est une histoire sans mots dits ni mots doux, truffée de non-dits, qui raconte tantôt à demi-mots, tantôt à mots couverts, la poursuite infernale d’une suspecte par une inspectrice obstinée, qui elle, ne semble pas avoir dit son dernier mot…

*Attention, tout ceci est à prendre strictement au pied de la lettre.

La Petite Hurlante c’est autant la gamine qui tente de dire sa vérité coûte que coûte, que la vieille dame qui refuse de laisser sa voix se faire enterrer. Amatrices de jeux de mots, de rebondissements sémantiques et de korégrafi orthographiques de haute volée, les membres de la compagnie ont à cœur d’explorer encore et encore la langue française !Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Plan B is a story about words. Or rather, let’s just say it’s an adventure in letters.

Punctuated by twists and turns, wordplay, and semantic surprises at every turn, you won’t know which way to turn! *

A desk. A book. Letters.

While the letters chirp merrily in the garden, a tragedy is about to unfold and shatter the tranquility of this spring Tuesday. Who could have had a reason to orchestrate this terrible murder? Where could the culprit possibly be hiding?

In a word, Plan B is a story without spoken words or sweet nothings, rife with things left unsaid, told all in half-words, and veiled words, the relentless pursuit of a suspect by a tenacious female detective, who, for her part, does not seem to have said her last word…

*Please note: all of this is to be taken strictly at face value.

La Petite Hurlante is as much the little girl trying to speak her truth at all costs as she is the old lady who refuses to let her voice be silenced. Lovers of wordplay, semantic twists, and high-flying spelling acrobatics, the members of the troupe are passionate about exploring the French language again and again!

L’événement Forme courte tout terrain Plan B de La Petite hurlante Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES