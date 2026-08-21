Former l’horloger face à la mécanisation. L’École d’horlogerie de Genève et la préservation des savoir-faire au XIXe siècle, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Former l’horloger face à la mécanisation. L’École d’horlogerie de Genève et la préservation des savoir-faire au XIXe siècle Jeudi 1 octobre, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00
Confrontée à l’introduction de la mécanisation dans les fabriques au XIXème siècle, l’industrie horlogère suisse mise sur son savoir-faire traditionnel, en s’appuyant notamment sur les écoles d’horlogerie. Auteur de l’ouvrage publié pour le bicentenaire de l’école d’horlogerie de Genève, Gérard Duc pose son regard sur une Planche de démonstration de l’institution genevoise, exposée lors l’Exposition Universelle de Paris en 1878.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229297060830>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
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