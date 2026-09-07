Formes et couleurs de la ville, Cours du Buisson, Noisiel

Informations pratiques

Formes et couleurs de la ville 15 et 16 octobre Cours du Buisson Seine-et-Marne

Contacter le service patrimoine pour réserver un créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:30:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T13:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

La couleur est omniprésente dans l’architecture de la Ville nouvelle de Noisiel et participe à son esthétique. Discrète ou évidente, parfois même disparue, elle habille des matériaux divers, joue avec les formes urbaines.

Ouvrez les yeux et suivez le guide pour une exploration ludique et décalée de l’architecture contemporaine adaptée au public scolaire.

Cours du Buisson Cours du Buisson 77186 Noisiel Noisiel 77186 La Mare Blanche Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 37 73 99 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-noisiel.fr »}]

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© ville de Noisiel