Fortin de la Gavaresse, Fortin de la Gavaresse, Le Pradet

Informations pratiques

Fortin de la Gavaresse 19 et 20 septembre Fortin de la Gavaresse Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ouverture exceptionnelle du fortin de la Gavaresse vise à valoriser ce patrimoine militaire méconnu du Pradet et de Carqueiranne, en révélant son histoire et son architecture au grand public. À travers des visites en déambulation libre et des supports pédagogiques, l’événement a pour ambition de sensibiliser les visiteurs à l’importance historique de ce site, tout en accueillant tous les publics dans un cadre adapté et inclusif. Enfin, cette manifestation s’inscrit dans une démarche de promotion active de la conservation du patrimoine, en mettant en avant les actions menées pour sa préservation et en incitant à une prise de conscience collective de sa fragilité et de sa valeur.

L’association FRAT agit en partenariat avec la Mairie du Pradet, la Mairie de Carqueiranne, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conservatoire du Littoral, le RCSC-CCFF du Pradet, la Protection civile du Var et la Préfecture du Var. Le fortin de la Gavaresse n’ayant jamais été ouvert au public officiellement.

Fortin de la Gavaresse chemin de la gavaresse 83220 le pradet Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0787304412 https://www.facebook.com/profile.php?id=100069417411544;https://www.facebook.com/fairerouteavectoi.frat.9/;https://www.instagram.com/association_frat/ L’ouvrage de la Gavaresse est construit à partir de 1880, alors que la construction du Fort de la Colle Noire s’achève. C’est un fortin compact, de dimensions restreintes. Conçu initialement pour une batterie d’appoint du Fort de la Colle Noire, le Fort de la Gavaresse est devenu une batterie de côte pour canons de longues portées après 1893, comme en témoignent les emplacements de tir en fer-à-cheval. Piéton – Vélo

Navettes Réseaux Mistral au départ des parkings Mango et Garonne au Pradet

L’ouverture exceptionnelle du fortin de la Gavaresse vise à valoriser ce patrimoine militaire méconnu du Pradet et de Carqueiranne, en révélant son histoire et son architecture au grand public. À des…

Nicolas ASTIER