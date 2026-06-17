La Pradetane Course féminine Le Pradet
La Pradetane Course féminine Le Pradet dimanche 13 septembre 2026.
Le Pradet
La Pradetane Course féminine
579 Avenue Jean Moulin Le Pradet Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Course ouverte exclusivement féminine au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Organisée par le club du Cap Garonne du Pradet.
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579 Avenue Jean Moulin Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 27 91 32
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English : La Pradetane Women’s race
A women-only race to raise funds for the fight against violence against women.
Organized by the Cap Garonne Club of Le Pradet.
L’événement La Pradetane Course féminine Le Pradet a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée