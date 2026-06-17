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La Pradetane Course féminine Le Pradet

La Pradetane Course féminine Le Pradet dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : 579 Avenue Jean Moulin

Ville : 83220 Le Pradet

Département : Var

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Le Pradet

La Pradetane Course féminine

579 Avenue Jean Moulin Le Pradet Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Course ouverte exclusivement féminine au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Organisée par le club du Cap Garonne du Pradet.
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579 Avenue Jean Moulin Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 27 91 32 

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English : La Pradetane Women’s race

A women-only race to raise funds for the fight against violence against women.
Organized by the Cap Garonne Club of Le Pradet.

L’événement La Pradetane Course féminine Le Pradet a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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