Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts esplanade François Mittterand Le Pradet mardi 18 août 2026.

Le Pradet

Festival International de Piano Musique à la cour

espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet Var

Tarif : 25 – 25 – 110 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-18

Festival international de piano proposé par l’Association Musique à la Cour.

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espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 77 34

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English : International Piano Festival Musique à la cour

International Piano Festival presented by the Musique à la Cour Association.

L’événement Festival International de Piano Musique à la cour Le Pradet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée