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Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts esplanade François Mittterand Le Pradet

Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts esplanade François Mittterand Le Pradet mardi 18 août 2026.

Lieu
espace des arts esplanade François Mittterand
Adresse
Espace des arts
Ville
83220 Le Pradet
Département
Var
Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Tarif
25 25 110

Le Pradet

Festival International de Piano Musique à la cour

espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet Var

Tarif : 25 – 25 – 110 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-18

Festival international de piano proposé par l’Association Musique à la Cour.
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espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 77 34 

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English : International Piano Festival Musique à la cour

International Piano Festival presented by the Musique à la Cour Association.

L’événement Festival International de Piano Musique à la cour Le Pradet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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