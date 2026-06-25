Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts esplanade François Mittterand Le Pradet
Festival International de Piano Musique à la cour espace des arts esplanade François Mittterand Le Pradet mardi 18 août 2026.
Le Pradet
Festival International de Piano Musique à la cour
espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet Var
Tarif : 25 – 25 – 110 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-18
Festival international de piano proposé par l’Association Musique à la Cour.
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espace des arts esplanade François Mittterand Espace des arts Le Pradet 83220 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 77 34
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English : International Piano Festival Musique à la cour
International Piano Festival presented by the Musique à la Cour Association.
L’événement Festival International de Piano Musique à la cour Le Pradet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée