Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint Raymond Nonnat Le Pradet mercredi 22 juillet 2026.

Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint Raymond Nonnat Le Pradet Mercredi 22 juillet, 20h00

Vivez un concert de musique classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France à l’Église Saint Raymond Nonnat à Le Pradet. Réservez votre place dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint Raymond Nonnat 83 Rue Joseph Lantrua 83200 Le Pradet Le Pradet



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