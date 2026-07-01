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Balade naturaliste « A la découverte des conversations secrètes », Le Pradet, Le Pradet

vendredi 28 août 2026 · Le Pradet

Balade naturaliste « A la découverte des conversations secrètes », Le Pradet, Le Pradet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Le Pradet
Adresse
1000 chemin du Baou Rouge, Le Pradet
Ville
83220 Le Pradet
Département
Var
Tarif
Sur réservation

Balade naturaliste « A la découverte des conversations secrètes » Vendredi 28 août, 19h30 Le Pradet Var

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

A la tombée de la nuit, des conversations de chiroptères s’élèvent pour communiquer, séduire, chasser ou encore affirmer leur territoire. Grâce à des outils et un accompagnement naturaliste, vous pourrez en connaitre davantage sur le seul mammifère à pouvoir voler.

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A la tombée de la nuit, des conversations de chiroptères s’élèvent…

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