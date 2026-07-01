Balade naturaliste « A la découverte des conversations secrètes », Le Pradet, Le Pradet

Informations pratiques

Balade naturaliste « A la découverte des conversations secrètes » Vendredi 28 août, 19h30 Le Pradet Var

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

A la tombée de la nuit, des conversations de chiroptères s’élèvent pour communiquer, séduire, chasser ou encore affirmer leur territoire. Grâce à des outils et un accompagnement naturaliste, vous pourrez en connaitre davantage sur le seul mammifère à pouvoir voler.

Le Pradet 1000 chemin du Baou Rouge, Le Pradet Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://metropoletpm.fr/actualites/les-rendez-vous-biodivertissants-tpm »}]

A la tombée de la nuit, des conversations de chiroptères s’élèvent…