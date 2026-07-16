Lecture théâtralisée On l’appelait Bennie Diamond par Cie Septembre, Bibliothèque municipale Pauline Roland, Le Pradet
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Pauline Roland · Le Pradet
Informations pratiques
Lecture théâtralisée On l’appelait Bennie Diamond par Cie Septembre Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale Pauline Roland Var
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
La Cie Septembre présente une lecture théâtralisée du roman « On l’appelait Bennie Diamond » de Mickaël Dichter
Plongez dans ce roman d’apprentissage au cœur de la communauté des diamantaires, porté par un héros flamboyant.
Cet événement est organisé par Le Département dans le cadre du Prix des lecteurs du Var
Bibliothèque municipale Pauline Roland 130, boulevard Jean Jaurès 83220 Le Pradet Le Pradet 83220 Le Pin de Galle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494140524 https://bibliotheque.le-pradet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 14 05 24 »}]
Biblis en folie 2026
La cie.septembre
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