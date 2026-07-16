Lecture théâtralisée On l’appelait Bennie Diamond par Cie Septembre, Bibliothèque municipale Pauline Roland, Le Pradet

Informations pratiques

Lecture théâtralisée On l’appelait Bennie Diamond par Cie Septembre Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale Pauline Roland Var

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

La Cie Septembre présente une lecture théâtralisée du roman « On l’appelait Bennie Diamond » de Mickaël Dichter

Plongez dans ce roman d’apprentissage au cœur de la communauté des diamantaires, porté par un héros flamboyant.

Cet événement est organisé par Le Département dans le cadre du Prix des lecteurs du Var

Bibliothèque municipale Pauline Roland 130, boulevard Jean Jaurès 83220 Le Pradet Le Pradet 83220 Le Pin de Galle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494140524 https://bibliotheque.le-pradet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 14 05 24 »}]

Biblis en folie 2026

La cie.septembre