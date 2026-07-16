Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint Raymond Nonnat, Le Pradet

Informations pratiques

Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Mercredi 22 juillet, 20h00 Eglise Saint Raymond Nonnat Var

Prestige 30€ ; Essentiel 25€ ; – 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:15:00+02:00

Vivez une expérience musicale inoubliable dans l’église Saint Raymond Nonnat à Le Pradet avec l’Ensemble Musicâme France.

Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel.

Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

G. Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème

A. Piazzolla : Oblivion

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : « L’Été » – Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Lionel Allemand

L’__Ensemble Musicâme Franceest un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise Saint Raymond Nonnat 83 Rue Joseph Lantrua 83200 Le Pradet Le Pradet 83220 Le Pin de Galle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-le-pradet-musicamefrabce-mozart-bach-puccini-piazzolla-vivaldi/ »}]

Vivez un concert de musique classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France à l’Église Saint Raymond Nonnat à Le Pradet. Réservez votre place dès maintenant !

Musicâme France Production