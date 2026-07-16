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Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint Raymond Nonnat, Le Pradet

mercredi 22 juillet 2026 · Eglise Saint Raymond Nonnat · Le Pradet

Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint Raymond Nonnat, Le Pradet

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Eglise Saint Raymond Nonnat
Adresse
83 Rue Joseph Lantrua 83200 Le Pradet
Ville
83220 Le Pradet
Département
Var
Tarif
Prestige 30€ ; Essentiel 25€ ; - 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR

Concert à Le Pradet : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Mercredi 22 juillet, 20h00 Eglise Saint Raymond Nonnat Var

Prestige 30€ ; Essentiel 25€ ; – 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:15:00+02:00

Vivez une expérience musicale inoubliable dans l’église Saint Raymond Nonnat à Le Pradet avec l’Ensemble Musicâme France.
Cinq artistes virtuoses vous promettent un concert exceptionnel.
Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !

Programme:

  • M. Ravel : Boléro
  • C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
  • D. Cantemir : Peşrev Bûselik
  • W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
  • J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
  • G. Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème
  • A. Piazzolla : Oblivion
  • A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : « L’Été » – Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Lionel Allemand
L’__Ensemble Musicâme Franceest un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise Saint Raymond Nonnat 83 Rue Joseph Lantrua 83200 Le Pradet Le Pradet 83220 Le Pin de Galle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-le-pradet-musicamefrabce-mozart-bach-puccini-piazzolla-vivaldi/ »}]
Vivez un concert de musique classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France à l’Église Saint Raymond Nonnat à Le Pradet. Réservez votre place dès maintenant !

Musicâme France Production

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