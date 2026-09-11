Forum de la rénovation des copropriété Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

mercredi 18 novembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau

Informations pratiques

Pau

Forum de la rénovation des copropriété

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:00:00

fin : 2026-11-18 20:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Vous êtes copropriétaire et vous vous interrogez sur des travaux à réaliser dans votre immeuble ? Isolation, rénovation énergétique, mise aux normes, financement…

Participez à notre soirée dédiée à la rénovation des copropriétés !

Cet événement est l’occasion idéale pour s’informer, poser vos questions et échanger directement avec des professionnels du secteur. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Forum de la rénovation des copropriété

L’événement Forum de la rénovation des copropriété Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau