Forum de la rénovation des copropriété Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
mercredi 18 novembre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau
Informations pratiques
Pau
Forum de la rénovation des copropriété
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18 20:00:00
Date(s) :
2026-11-18
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Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Forum de la rénovation des copropriété
L’événement Forum de la rénovation des copropriété Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau
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