Forum de l’emploi Salle Aubépine Florange
Forum de l’emploi Salle Aubépine Florange mardi 5 mai 2026.
Florange
Forum de l’emploi
Salle Aubépine 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-05 17:00:00
Date(s) :
2026-05-05
En matinée forum dédié aux métiers du Transport et de la Logistique.
En après-midi forum consacré au secteur du Service à la Personne.
Entreprises, recruteurs et organismes de formation seront présents pour échanger avec les candidats, présenter les opportunités et accompagner les projets professionnels.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent trouver un emploi, se reconvertir ou découvrir de nouveaux métiers !Adultes
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Salle Aubépine 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 52 30 florange@mairie-florange.fr
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English :
Morning: forum dedicated to transport and logistics professions.
Afternoon: forum dedicated to the Personal Services sector.
Companies, recruiters and training organizations will be on hand to talk to candidates, present opportunities and support career projects.
A not-to-be-missed event for those looking for a job, retraining or discovering new professions!
L’événement Forum de l’emploi Florange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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