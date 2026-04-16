Forum de l’emploi Salle Aubépine Florange

Florange

Forum de l’emploi

Salle Aubépine 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-05-05 17:00:00

Date(s) :

2026-05-05

En matinée forum dédié aux métiers du Transport et de la Logistique.

En après-midi forum consacré au secteur du Service à la Personne.

Entreprises, recruteurs et organismes de formation seront présents pour échanger avec les candidats, présenter les opportunités et accompagner les projets professionnels.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent trouver un emploi, se reconvertir ou découvrir de nouveaux métiers !Adultes

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Salle Aubépine 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 52 30 florange@mairie-florange.fr

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English :

Morning: forum dedicated to transport and logistics professions.

Afternoon: forum dedicated to the Personal Services sector.

Companies, recruiters and training organizations will be on hand to talk to candidates, present opportunities and support career projects.

A not-to-be-missed event for those looking for a job, retraining or discovering new professions!

L’événement Forum de l’emploi Florange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME