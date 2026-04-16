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Loto Corsec Haut-Kême Florange

Loto Corsec Haut-Kême Florange vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Corsec Haut-Kême

Adresse : 29 Avenue du collège

Ville : 57190 Florange

Département : Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 1.5 Tarif de base plein tarif

Florange

Loto

Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange Moselle

Tarif : – – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Quand on est joueur, on joue !
Venez participer au loto et gagnez de nombreux lots.
Réservation conseillée
Buvette et restauration sur place.Tout public
1.5  .

Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 80 93 67 00  florange.us@moselle.lgef.fr

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English :

When you’re a player, you play!
Come and take part in the bingo and win lots of prizes.
Reservations recommended
Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto Florange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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