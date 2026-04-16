Loto Corsec Haut-Kême Florange

Florange

Loto

Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange Moselle

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Quand on est joueur, on joue !

Venez participer au loto et gagnez de nombreux lots.

Réservation conseillée

Buvette et restauration sur place.Tout public

1.5 .

Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 80 93 67 00 florange.us@moselle.lgef.fr

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English :

When you’re a player, you play!

Come and take part in the bingo and win lots of prizes.

Reservations recommended

Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto Florange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME