Loto Corsec Haut-Kême Florange
Loto Corsec Haut-Kême Florange vendredi 1 mai 2026.
Florange
Loto
Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange Moselle
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Quand on est joueur, on joue !
Venez participer au loto et gagnez de nombreux lots.
Réservation conseillée
Buvette et restauration sur place.Tout public
1.5 .
Corsec Haut-Kême 29 Avenue du collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 80 93 67 00 florange.us@moselle.lgef.fr
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English :
When you’re a player, you play!
Come and take part in the bingo and win lots of prizes.
Reservations recommended
Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto Florange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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