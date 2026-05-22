Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum de l’impact et de l’engagement Halle Martenot Rennes

Forum de l’impact et de l’engagement Halle Martenot Rennes mercredi 14 octobre 2026.

Lieu : Halle Martenot

Adresse : Place des lices

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 14 octobre 2026

Fin : jeudi 15 octobre 2026

Heure de fin : 18:00

Tarif : prix libre dès 0€

Le Forum Séisme est de retour les 14 et 15 octobre 2026 à Rennes 💥

Pour sa 4e édition, le forum de l’impact et de l’engagement revient dans le centre-ville de Rennes pour 2 jours de partage et de rencontres enrichissantes !

Le forum Séisme, c’est un forum qui explore le futur du travail face aux défis écologiques et sociaux, à destination des jeunes, des lycéen·nes, des étudiant·es et des professionnel·les.
Il met en lumière les manières de s’engager dans son métier, avec un village des solutions, des tables rondes, agoras, des témoignages inspirants, 2 soirées culturelles, des hackathons, des ateliers et plein d’autres surprises ! 🌱

Le principe ? Découvrir, se former, s’inspirer et surtout mettre en avant les manières de s’engager dans son métier auprès des étudiant·es, des jeunes et des professionnel·les du territoire.

Pour que l’événement soit accessible à toutes et tous, l’entrée visiteur·euses sera cette année encore à prix libre (à partir de 0 €) !

On vous attend nombreux et nombreuses pour cette nouvelle édition !

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)