Forum de l’impact et de l’engagement Halle Martenot Rennes

Le Forum Séisme est de retour les 14 et 15 octobre 2026 à Rennes 💥

Pour sa 4e édition, le forum de l’impact et de l’engagement revient dans le centre-ville de Rennes pour 2 jours de partage et de rencontres enrichissantes !

Le forum Séisme, c’est un forum qui explore le futur du travail face aux défis écologiques et sociaux, à destination des jeunes, des lycéen·nes, des étudiant·es et des professionnel·les.

Il met en lumière les manières de s’engager dans son métier, avec un village des solutions, des tables rondes, agoras, des témoignages inspirants, 2 soirées culturelles, des hackathons, des ateliers et plein d’autres surprises ! 🌱

Le principe ? Découvrir, se former, s’inspirer et surtout mettre en avant les manières de s’engager dans son métier auprès des étudiant·es, des jeunes et des professionnel·les du territoire.

Pour que l’événement soit accessible à toutes et tous, l’entrée visiteur·euses sera cette année encore à prix libre (à partir de 0 €) !

On vous attend nombreux et nombreuses pour cette nouvelle édition !