Forum des associations 2025 Nogent-le-Rotrou
dimanche 6 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Forum des associations 2025
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Retrouvez le forum des associations au Théâtre de verdure à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou, dimanche 6 septembre de 10h à 18h.
L’occasion de découvrir de nouvelles activités (sportives et culturelles), de rencontrer les adhérents et d’en recruter des nouveaux !
Retrouvez le forum des associations au Théâtre de verdure à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou, dimanche 6 septembre de 10h à 18h.
L’occasion de découvrir de nouvelles activités (sportives et culturelles), de rencontrer les adhérents et d’en recruter des nouveaux ! .
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the Associations Fair at the Théâtre de Verdure—in the Pierre Mendès France Hall—in Nogent-le-Rotrou on Sunday, September 6, from 10 a.m. to 6 p.m.
It’s a great opportunity to discover new activities (both sports and cultural), meet current members, and recruit new ones!
L’événement Forum des associations 2025 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-17 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Vacances d’été au Château Chasse au trésor Nogent-le-Rotrou 22 juillet 2026
- Concert à la Guinguette Once in a Blue Moon Nogent-le-Rotrou 24 juillet 2026
- Concert Festiv’ 2026 Ki&CO Nogent-le-Rotrou 24 juillet 2026
- Anim’Marché avec Tabarino Nogent-le-Rotrou 25 juillet 2026
- Concert à la Guinguette Macson Nogent-le-Rotrou 25 juillet 2026