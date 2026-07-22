Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Forum des associations 2025

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Retrouvez le forum des associations au Théâtre de verdure à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou, dimanche 6 septembre de 10h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles activités (sportives et culturelles), de rencontrer les adhérents et d’en recruter des nouveaux !

Retrouvez le forum des associations au Théâtre de verdure à la salle Pierre Mendès France à Nogent-le-Rotrou, dimanche 6 septembre de 10h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles activités (sportives et culturelles), de rencontrer les adhérents et d’en recruter des nouveaux ! .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come to the Associations Fair at the Théâtre de Verdure—in the Pierre Mendès France Hall—in Nogent-le-Rotrou on Sunday, September 6, from 10 a.m. to 6 p.m.

It’s a great opportunity to discover new activities (both sports and cultural), meet current members, and recruit new ones!

L’événement Forum des associations 2025 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-17 par OTs DU PERCHE