Forum des associations à doudeville vendredi Place du Général de Gaulle Doudeville
vendredi 11 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Doudeville
Informations pratiques
Doudeville
Forum des associations à doudeville vendredi
Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville Doudeville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
Evènement phare de la vie associative doudevillaise, retrouvez le forum des associations les 11 & 12 septembre à l’Hôtel de Ville.
Associations sportives & culturelles vous y attendront avec leurs stands.
Des ateliers, des démonstrations ainsi que des animations seront au rendez-vous ! .
Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 14 00
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English : Forum des associations à doudeville vendredi
L’événement Forum des associations à doudeville vendredi Doudeville a été mis à jour le 2026-08-31 par Communauté de communes Plateau de Caux
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