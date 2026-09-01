Forum des associations à doudeville vendredi Place du Général de Gaulle Doudeville

Informations pratiques

Doudeville

Forum des associations à doudeville vendredi

Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville Doudeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Evènement phare de la vie associative doudevillaise, retrouvez le forum des associations les 11 & 12 septembre à l’Hôtel de Ville.

Associations sportives & culturelles vous y attendront avec leurs stands.

Des ateliers, des démonstrations ainsi que des animations seront au rendez-vous ! .

Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 14 00

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English : Forum des associations à doudeville vendredi

L’événement Forum des associations à doudeville vendredi Doudeville a été mis à jour le 2026-08-31 par Communauté de communes Plateau de Caux