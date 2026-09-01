Informations pratiques

Villeneuve-les-Sablons

Forum des associations à Villeneuve-les-Sablons

Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La commune de Villeneuve-les-Sablons vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre à l’occasion du Forum des Associations. Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et échanger avec les associations qui contribuent à la vie de notre village toute l’année. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs ce rendez-vous est l’occasion idéale pour vous informer et vous inscrire. Nous vous attendons nombreux.

La commune de Villeneuve-les-Sablons vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre à l’occasion du Forum des Associations. Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et échanger avec les associations qui contribuent à la vie de notre village toute l’année. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs ce rendez-vous est l’occasion idéale pour vous informer et vous inscrire. Nous vous attendons nombreux. .

Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 07 05 mairie.vls@wanadoo.fr

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English :

The town of Villeneuve-les-Sablons invites you to join us on Sunday, September 13, for the Associations Forum. Come meet the volunteers, discover the many activities offered in the town, and talk with the organizations that contribute to the life of our village all year round. Whether you’re looking for a sports, cultural, or recreational activity, this event is the perfect opportunity to learn more and sign up. We hope to see many of you there.

L’événement Forum des associations à Villeneuve-les-Sablons Villeneuve-les-Sablons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre