Forum des associations à Villeneuve-les-Sablons Villeneuve-les-Sablons
dimanche 13 septembre 2026 · Villeneuve-les-Sablons
Informations pratiques
Villeneuve-les-Sablons
Forum des associations à Villeneuve-les-Sablons
Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La commune de Villeneuve-les-Sablons vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre à l’occasion du Forum des Associations. Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et échanger avec les associations qui contribuent à la vie de notre village toute l’année. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs ce rendez-vous est l’occasion idéale pour vous informer et vous inscrire. Nous vous attendons nombreux.
La commune de Villeneuve-les-Sablons vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre à l’occasion du Forum des Associations. Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et échanger avec les associations qui contribuent à la vie de notre village toute l’année. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs ce rendez-vous est l’occasion idéale pour vous informer et vous inscrire. Nous vous attendons nombreux. .
Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 07 05 mairie.vls@wanadoo.fr
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English :
The town of Villeneuve-les-Sablons invites you to join us on Sunday, September 13, for the Associations Forum. Come meet the volunteers, discover the many activities offered in the town, and talk with the organizations that contribute to the life of our village all year round. Whether you’re looking for a sports, cultural, or recreational activity, this event is the perfect opportunity to learn more and sign up. We hope to see many of you there.
L’événement Forum des associations à Villeneuve-les-Sablons Villeneuve-les-Sablons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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