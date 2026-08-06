Informations pratiques

Alixan

Forum des associations

Salle Polyvalente Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

À la recherche d’une nouvelle activité pour la rentrée ou envie de vous engager dans la vie locale ?

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Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 comitedesfetesalixan@gmail.com

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English :

%C0 Looking for a new activity for the start of the school year, or interested in getting involved in your local community?

L’événement Forum des associations Alixan a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme