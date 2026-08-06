Forum des associations Alixan
samedi 5 septembre 2026 · Alixan
Informations pratiques
Alixan
Forum des associations
Salle Polyvalente Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
À la recherche d’une nouvelle activité pour la rentrée ou envie de vous engager dans la vie locale ?
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Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 comitedesfetesalixan@gmail.com
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English :
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L’événement Forum des associations Alixan a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme
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