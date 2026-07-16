AGENDA · Alixan
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture Alixan
dimanche 13 septembre 2026 · Alixan
Informations pratiques
Alixan
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture
Salle Polyvalente Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Ne manquez pas la prochaine bourse aux vêtements automne-hiver d’Alixan.
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Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 08 88 fralixancom@gmail.com
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English :
Don’t miss Alixan’s upcoming fall-winter clothing swap.
L’événement Bourse aux vêtements et matériel de puériculture Alixan a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme
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