Informations pratiques

Alixan

Bourse aux vêtements et matériel de puériculture

Salle Polyvalente Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Ne manquez pas la prochaine bourse aux vêtements automne-hiver d’Alixan.

.

Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 08 88 fralixancom@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss Alixan’s upcoming fall-winter clothing swap.

L’événement Bourse aux vêtements et matériel de puériculture Alixan a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme