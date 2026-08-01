Sieste musicale contée Médiathèque Rose Payre Alixan

Informations pratiques

Alixan

Sieste musicale contée

Médiathèque Rose Payre 1 Place des Ecoles Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Envie d’un moment de détente, d’évasion et d’écoute au cœur de l’été ? Rejoignez la médiathèque Rose Payre pour une pause douce et poétique !

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Médiathèque Rose Payre 1 Place des Ecoles Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 52 41 bibliotheque@mairie-alixan.fr

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English :

Looking for a moment of relaxation, escape, and reflection in the heart of summer? Come to the Rose Payre Media Center for a gentle, poetic break!

L’événement Sieste musicale contée Alixan a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme