Sieste musicale contée Médiathèque Rose Payre Alixan
jeudi 20 août 2026 · Médiathèque Rose Payre · Alixan
Informations pratiques
Alixan
Sieste musicale contée
Médiathèque Rose Payre 1 Place des Ecoles Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Envie d’un moment de détente, d’évasion et d’écoute au cœur de l’été ? Rejoignez la médiathèque Rose Payre pour une pause douce et poétique !
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Médiathèque Rose Payre 1 Place des Ecoles Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 52 41 bibliotheque@mairie-alixan.fr
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English :
Looking for a moment of relaxation, escape, and reflection in the heart of summer? Come to the Rose Payre Media Center for a gentle, poetic break!
L’événement Sieste musicale contée Alixan a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme
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