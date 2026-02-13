Forum des associations & auberge espagnole Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains
samedi 26 septembre 2026 · Rue de la République · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Forum des associations & auberge espagnole
Rue de la République Marché couvert Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 14:30:00
Date(s) :
2026-09-26
La commune de Saint-Trojan organise un forum des associations près du marché couvert, suivi d’une auberge espagnole dans la rue de la République.
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Rue de la République Marché couvert Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
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English :
The town of Saint-Trojan is organizing a community organizations fair near the covered market, followed by a potluck dinner on Rue de la République.
L’événement Forum des associations & auberge espagnole Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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