Forum des associations & auberge espagnole Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Forum des associations & auberge espagnole

Rue de la République Marché couvert Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 14:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La commune de Saint-Trojan organise un forum des associations près du marché couvert, suivi d’une auberge espagnole dans la rue de la République.

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Rue de la République Marché couvert Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English :

The town of Saint-Trojan is organizing a community organizations fair near the covered market, followed by a potluck dinner on Rue de la République.

L’événement Forum des associations & auberge espagnole Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes