Forum des associations Hall polyvalent Aubusson

Informations pratiques

Aubusson

Forum des associations

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Forum des Associations 2026

Envie de découvrir les nombreuses activités proposées près de chez vous ? Venez rencontrer les associations de notre territoire lors de notre traditionnel Forum des Associations !

Hall polyvalent d’Aubusson

Sport, culture, loisirs, solidarité… Une grande partie des associations de l’intercommunalité sera présente pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à toutes vos questions.

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un foodtruck de pizzas Lionel pizza pour vous restaurer tout au long de la journée.

Entrée libre et gratuite !

Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte, des échanges et de la convivialité.

À très bientôt ! .

Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 77 29 david.cledecontacts@gmail.com

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Aubusson a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin