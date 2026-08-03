Forum des associations Hall polyvalent Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Hall polyvalent · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Forum des associations
Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Forum des Associations 2026
Envie de découvrir les nombreuses activités proposées près de chez vous ? Venez rencontrer les associations de notre territoire lors de notre traditionnel Forum des Associations !
Hall polyvalent d’Aubusson
Sport, culture, loisirs, solidarité… Une grande partie des associations de l’intercommunalité sera présente pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à toutes vos questions.
Sur place, profitez également d’une buvette et d’un foodtruck de pizzas Lionel pizza pour vous restaurer tout au long de la journée.
Entrée libre et gratuite !
Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte, des échanges et de la convivialité.
À très bientôt ! .
Hall polyvalent Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 77 29 david.cledecontacts@gmail.com
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Aubusson a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin
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