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FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune Place du nouveau marché Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune Place du nouveau marché Aubusson lundi 3 août 2026.

Lieu : Place du nouveau marché

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubusson

FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Cie déboite

Entrée sur réservation conseillée   .

Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68 

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English : FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune

L’événement FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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