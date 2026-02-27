Duo de l’été Histoire et Savoir-faire 28 juillet Aubusson

Duo de l’été Histoire et Savoir-faire 28 juillet

16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Partez à la découverte d’un patrimoine architectural insolite, témoin d’un riche passé culturel et historique en passant par le quartier de la Terrade, l’hôtel de ville, la rue Vieille… et beaucoup plus encore.

Puis avec la visite libre de la maison du tapissier, figez le temps une lissière vous accueille pour une rencontre captivante.

Réservation obligatoire

Gratuit moins de 18 ans .

16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12

