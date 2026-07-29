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AGENDA · Clérieux

Forum des associations Stade bouliste Clérieux

vendredi 4 septembre 2026 · Stade bouliste · Clérieux

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Stade bouliste
Adresse
2 Route de Romans
Ville
26260 Clérieux
Département
Drôme
Tarif

Clérieux

Forum des associations

Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Venez découvrir, rencontrer et partager les associations sportives, culturelles et sociales !
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Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 54 56  secretariat@mairie-clerieux.fr

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English :

Come discover, meet, and get involved with sports, cultural, and social organizations!

L’événement Forum des associations Clérieux a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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