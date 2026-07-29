Forum des associations Stade bouliste Clérieux

Informations pratiques

Clérieux

Forum des associations

Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Venez découvrir, rencontrer et partager les associations sportives, culturelles et sociales !

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Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 54 56 secretariat@mairie-clerieux.fr

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English :

Come discover, meet, and get involved with sports, cultural, and social organizations!

L’événement Forum des associations Clérieux a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme