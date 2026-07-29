Forum des associations Stade bouliste Clérieux
vendredi 4 septembre 2026 · Stade bouliste · Clérieux
Informations pratiques
Clérieux
Forum des associations
Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Venez découvrir, rencontrer et partager les associations sportives, culturelles et sociales !
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Stade bouliste 2 Route de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 54 56 secretariat@mairie-clerieux.fr
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English :
Come discover, meet, and get involved with sports, cultural, and social organizations!
L’événement Forum des associations Clérieux a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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