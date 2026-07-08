Journée au parc du château Place de la Roue Clérieux

Informations pratiques

Clérieux

Journée au parc du château

Place de la Roue Parc du château Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez nombreux pour passer une journée conviviale en famille ! Au programme jeux en bois, livres sur les pirates et à 16h Histoire de pirate par un conteur.

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Place de la Roue Parc du château Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

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English :

Come one, come all for a fun-filled day with the family! On the agenda: wooden toys, books about pirates, and at 4:00 p.m., a Pirate Story told by a storyteller.

L’événement Journée au parc du château Clérieux a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme