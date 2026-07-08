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AGENDA · Clérieux

Journée au parc du château Place de la Roue Clérieux

mercredi 26 août 2026 · Place de la Roue · Clérieux

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Roue
Adresse
Parc du château
Ville
26260 Clérieux
Département
Drôme
Tarif

Clérieux

Journée au parc du château

Place de la Roue Parc du château Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Venez nombreux pour passer une journée conviviale en famille ! Au programme jeux en bois, livres sur les pirates et à 16h Histoire de pirate par un conteur.
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Place de la Roue Parc du château Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56  bibliothequeclerieux@gmail.com

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English :

Come one, come all for a fun-filled day with the family! On the agenda: wooden toys, books about pirates, and at 4:00 p.m., a Pirate Story told by a storyteller.

L’événement Journée au parc du château Clérieux a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme

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