Forum des associations Complexe sportif Vezin-le-Coquet
samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportif · Vezin-le-Coquet
Informations pratiques
Forum des associations Complexe sportif Vezin-le-Coquet Samedi 5 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Vous cherchez une nouvelle activité ? Vous avez envie de donner un peu de votre temps ? les associations sportives, culturelles, de loisirs ou solidaires vous offrent de multiples possibilités.
Le forum des associations
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### Un des évènements incontournables de la vie associative locale.
Organisé le samedi 5 septembre de 9h30 à 13h Salle Armor au complexe sportif de Vezin le Coquet, il rassemblera une quarantaine d’associations et de partenaires.
Vous cherchez une nouvelle activité pour votre enfant ? Vous voulez vous (re)mettre au sport ? Vous avez envie de donner un peu de votre temps ou tout simplement soutenir une bonne cause ? les associations sportives, culturelles, de loisirs ou solidaires vous offrent de multiples possibilités.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-05T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T13:00:00.000+02:00
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Complexe sportif rue du stade Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine
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