UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vezin-le-Coquet

Nuit Internationale de la Chauve-Souris parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet Vezin-le-Coquet

jeudi 27 août 2026 · parking salle des sports - Complexe sportif - Vezin Le Coquet · Vezin-le-Coquet

Nuit Internationale de la Chauve-Souris parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet Vezin-le-Coquet

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
parking salle des sports - Complexe sportif - Vezin Le Coquet
Adresse
boaré vezin le coquet
Ville
35132 Vezin-le-Coquet
Département
Ille-et-Vilaine

Nuit Internationale de la Chauve-Souris parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet Vezin-le-Coquet Jeudi 27 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, une session d’écoute et de découverte des chiroptères destinée au grand public est organisée par Rennes Métropole.

Nuit Internationale de la Chauve-Souris
—————————————

Organisée par Rennes Métropole
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, une session d’écoute et de découverte des chiroptères destinée au grand public est organisée par Rennes Métropole.
Quand ? Le jeudi 27 août
De ? 20h à 22h
Cette sortie accueillera un groupe de 20 à 25 participants – à partir de 6 ans (groupe limité à 25 participants) sur inscription uniquement avant le 10 août :

* en ligne sur le site internet ville-vezinlecoquet.fr
* au 02 99 64 52 78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T22:00:00.000+02:00

1
 https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris/

parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet boaré vezin le coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine)