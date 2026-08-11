Nuit Internationale de la Chauve-Souris parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet Vezin-le-Coquet
jeudi 27 août 2026 · parking salle des sports - Complexe sportif - Vezin Le Coquet · Vezin-le-Coquet
Informations pratiques
Nuit Internationale de la Chauve-Souris parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet Vezin-le-Coquet Jeudi 27 août, 20h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, une session d’écoute et de découverte des chiroptères destinée au grand public est organisée par Rennes Métropole.
Nuit Internationale de la Chauve-Souris
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Organisée par Rennes Métropole
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, une session d’écoute et de découverte des chiroptères destinée au grand public est organisée par Rennes Métropole.
Quand ? Le jeudi 27 août
De ? 20h à 22h
Cette sortie accueillera un groupe de 20 à 25 participants – à partir de 6 ans (groupe limité à 25 participants) sur inscription uniquement avant le 10 août :
* en ligne sur le site internet ville-vezinlecoquet.fr
* au 02 99 64 52 78
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T22:00:00.000+02:00
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https://www.ville-vezinlecoquet.fr/agenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris/
parking salle des sports – Complexe sportif – Vezin Le Coquet boaré vezin le coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine
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