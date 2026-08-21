Informations pratiques

Cahuzac

Forum des Associations de Castillonnès

Plaine des Sports Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Envie de découvrir une nouvelle activité, de rencontrer des passionnés ou tout simplement de trouver l’association qui vous correspond ?

Venez découvrir, échanger, tester… et surtout trouver votre activité favorite !

On vous attend nombreux !

Envie de découvrir une nouvelle activité, de rencontrer des passionnés ou tout simplement de trouver l’association qui vous correspond ?

Sports, culture, arts, solidarité, loisirs, patrimoine, jeunesse, éducation, aînés, économie …

Venez découvrir, échanger, tester… et surtout trouver votre activité favorite !

On vous attend nombreux !

10h 12h30 toutes assos

14h 17h ateliers découvertes .

Plaine des Sports Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 80 49 mairie.castillonnes@wanadoo.fr

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English : Forum des Associations de Castillonnès

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Come explore, chat, give things a try… and most importantly, find your favorite activity!

We hope to see lots of you there!

L’événement Forum des Associations de Castillonnès Cahuzac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Bastides