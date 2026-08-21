Forum des Associations de Castillonnès Cahuzac
samedi 5 septembre 2026 · Cahuzac
Informations pratiques
Cahuzac
Forum des Associations de Castillonnès
Plaine des Sports Cahuzac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Envie de découvrir une nouvelle activité, de rencontrer des passionnés ou tout simplement de trouver l’association qui vous correspond ?
Venez découvrir, échanger, tester… et surtout trouver votre activité favorite !
On vous attend nombreux !
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Sports, culture, arts, solidarité, loisirs, patrimoine, jeunesse, éducation, aînés, économie …
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On vous attend nombreux !
10h 12h30 toutes assos
14h 17h ateliers découvertes .
Plaine des Sports Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 80 49 mairie.castillonnes@wanadoo.fr
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English : Forum des Associations de Castillonnès
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L’événement Forum des Associations de Castillonnès Cahuzac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Coeur de Bastides
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