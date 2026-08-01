Informations pratiques

Sauvian

FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAUVIAN

Place Paliseul Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Envie d’une rentrée active ? Découvrez les associations de Sauvian et trouvez l’activité qui vous ressemble !

Le Forum des Associations de Sauvian vous donne rendez-vous pour une matinée de rencontres, de découvertes et de partage. Sport, culture, loisirs, arts ou solidarité venez échanger avec les associations locales, découvrir leurs activités et trouver celle qui vous ressemble. Un moment convivial, gratuit et ouvert à tous pour bien démarrer la rentrée ! .

Place Paliseul Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to start the school year off on an active note? Check out the organizations in Sauvian and find the activity that’s right for you!

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34