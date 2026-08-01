FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAUVIAN Sauvian
dimanche 6 septembre 2026 · Sauvian
Informations pratiques
Sauvian
FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAUVIAN
Place Paliseul Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Envie d’une rentrée active ? Découvrez les associations de Sauvian et trouvez l’activité qui vous ressemble !
Le Forum des Associations de Sauvian vous donne rendez-vous pour une matinée de rencontres, de découvertes et de partage. Sport, culture, loisirs, arts ou solidarité venez échanger avec les associations locales, découvrir leurs activités et trouver celle qui vous ressemble. Un moment convivial, gratuit et ouvert à tous pour bien démarrer la rentrée ! .
Place Paliseul Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com
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English :
Want to start the school year off on an active note? Check out the organizations in Sauvian and find the activity that’s right for you!
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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