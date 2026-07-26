Informations pratiques

Sauvian

CONCERT ET MOUCLADE DIRECTION L’ITALIE…SANS QUITTER SAUVIAN !

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez partager une soirée conviviale autour d’une mouclade, de la musique et de la bonne humeur !

La traditionnelle Mouclade revient au parc de la mairie à Sauvian, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la musique ! Vous aurez également la possibilité de déguster des grillades sur place !

Au programme

– À partir de 19h Mouclade (8 €). Les tickets sont en vente au bureau de tabac et à la presse.

– À 21h Le groupe Solo Italia vous fera voyager au rythme des plus grands succès italiens, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une buvette sera assurée par l’association FC Sauvian.

Venez partager une belle soirée en famille ou entre amis et profiter de la dolce vita ! .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

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English :

Come join us for a fun evening featuring mouclade, music, and good cheer!

L’événement CONCERT ET MOUCLADE DIRECTION L’ITALIE…SANS QUITTER SAUVIAN ! Sauvian a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34