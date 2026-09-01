FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet
mercredi 16 septembre 2026 · Salle des fêtes · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE
Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le Forum des Associations 2026 se prépare et les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous mercredi 09 septembre
de 16h à 19h à la salle des fêtes du Bleymard
Associations, inscrivez-vous pour présenter vos projets et recruter de nouveaux adhérents !
Habitants, venez découvrir l’action associative près de chez vous !
Inscription assos 04.66.31.68.85 ou franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr
Le Forum des Associations 2026 se prépare et les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous mercredi 09 septembre
de 16h à 19h à la salle des fêtes du Bleymard
Associations, inscrivez-vous pour présenter vos projets et recruter de nouveaux adhérents !
Habitants, venez découvrir l’action associative près de chez vous !
Inscription assos 04.66.31.68.85 ou franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr .
Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 68 85 franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr
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English :
The 2026 Associations Forum is in the works, and registration is now open! Join us on Wednesday, September 9,
from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. at the Bleymard community hall.
Organizations, sign up to present your projects and recruit new members!
Residents, come discover the community organizations active right in your neighborhood!
Registration for organizations: 04.66.31.68.85 or franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Mont Lozere
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