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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

mercredi 16 septembre 2026 · Salle des fêtes · Mont Lozère et Goulet

FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Le Forum des Associations 2026 se prépare et les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous mercredi 09 septembre
de 16h à 19h à la salle des fêtes du Bleymard
Associations, inscrivez-vous pour présenter vos projets et recruter de nouveaux adhérents !
Habitants, venez découvrir l’action associative près de chez vous !
Inscription assos 04.66.31.68.85 ou franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr
Le Forum des Associations 2026 se prépare et les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous mercredi 09 septembre
de 16h à 19h à la salle des fêtes du Bleymard
Associations, inscrivez-vous pour présenter vos projets et recruter de nouveaux adhérents !
Habitants, venez découvrir l’action associative près de chez vous !
Inscription assos 04.66.31.68.85 ou franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr   .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 68 85  franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr

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English :

The 2026 Associations Forum is in the works, and registration is now open! Join us on Wednesday, September 9,
from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. at the Bleymard community hall.
Organizations, sign up to present your projects and recruit new members!
Residents, come discover the community organizations active right in your neighborhood!
Registration for organizations: 04.66.31.68.85 or franceservices.lebleymard@ccmontlozere.fr

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Mont Lozere

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