Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne, Mairie annexe de Chantenay place de liberté, Nantes

Forum des associations du quartier Bellevue–Chantenay–Sainte-Anne Samedi 5 septembre, 10h00 Mairie annexe de Chantenay place de liberté Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T13:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?

Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif sur la Place de la Liberté (à la Mairie de Chantenay) le samedi 5 septembre de 10h à 13h.

Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Mairie annexe de Chantenay place de liberté Mairie annexe de Chantenay Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative »}]

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